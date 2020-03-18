«Надеялись, всё будет хорошо»: как чемпионат России по лыжным гонкам отменили из-за коронавируса за 40 минут до начала

Чемпионат России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Архангельской области, отменили за 40 минут до начала. По данным СМИ, одной из причин такого решения стало подозрение на коронавирус у одного из участников. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опровергла эту информацию, отметив, что причиной отмены стало распоряжение Министерства спорта. В свою очередь, известный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство ФЛГР, заявив, что отказаться от проведения чемпионата следовало гораздо раньше.

«Это больше чем ошибка — это преступление»

Информация о том, что чемпионат России по лыжным гонкам может быть отменён в последний момент, появилась ещё накануне. И в среду президент ФЛГР Елена Вяльбе официально подтвердила эти опасения.

«Чемпионат России не состоится. Он отменён», — заявила глава федерации.

При этом, по сведениям СМИ, решение было принято лишь за 40 минут до начала первой гонки турнира после того, как у одного из участников заподозрили наличие коронавируса. Сообщалось, что остальные спортсмены принялись спешно разъезжаться по домам. Однако Вяльбе заявила, что речь идёт всего лишь об ангине.

«Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет: «Не волнуйтесь, со мной всё хорошо, никакого коронавируса нет, просто ангина». Если захочет», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

По её словам, чемпионат из-за распоряжения Министерства спорта об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны с 21 марта.

«Отмена за 40 минут до старта? Ну, извините, да, мы надеялись, что всё будет хорошо. Надо было за десять дней отменить, что ли, предположить что-то? Каждый регион поступает по-своему, где-то коронавирус уже есть, и регион закрыт на карантин, а многие — нет. Малиновку не выбирали вчера, она давным-давно стояла в календарном плане. Теперь шансов на проведение взрослого чемпионата России никаких, всё закрыто», — добавила Вяльбе.

Между тем быстро стало известно имя лыжника, у которого заподозрили наличие коронавируса. Им оказался 18-летний москвич Владимир Рыбкин. Видимо, последовав совету главы федерации, он рассказал о своём состоянии.

«Буча по вирусу — из-за меня. Вчера посмеялись с врачом, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то, и через несколько часов ко мне пришли люди в маскхалатах, каких вы видели по телевизору. Я уже комбинезон надеваю, на гонку иду. Упёрся, говорю: «Не пойду никуда, у меня гонка». Мне отвечают: «Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь проверять будем». В общем я не специально. Еда в больнице просто жесть. Питание непостоянное, сразу сказали: получилось — покормили, нет — значит, нет. Съедобный только хлеб. Будем выживать на нём», — написал Рыбкин в Instagram.

Между тем эмоциональнее всех на произошедшее отреагировал известный журналист Дмитрий Губерниев. В своём Telegram-канале он жёстко раскритиковал организаторов, которые до последнего не хотели отменять турнир.

«Нужно быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют. Ещё раз: это больше чем ошибка — это преступление», — написал Губерниев.

Также он задался вопросом, попадут ли все участники несостоявшегося чемпионата России в карантин.

«А как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области, вы даже не бараны, вы преступники», — добавил Губерниев.

Пустые трибуны, перенос на осень и переезд в Малиновку: как пытались провести чемпионат России

Судьба чемпионата России по лыжным гонкам изначально неясна. Он должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени, и ещё 11 марта Вяльбе заявляла, что первенство России состоится, несмотря ни на что. Однако события развивались стремительно, и спустя всего пару дней стало известно, что гонки пройдут без зрителей. При этом программа соревнований не должна была претерпеть никаких изменений.

Но уже 16-го числа было объявлено, что чемпионат будет перенесён в Малиновку. Изначально говорилось о переносе первенства страны на ноябрь, но позже президент ФЛГР заявила, что такой вариант даже не рассматривается.

«В связи с пандемией коронавируса чемпионат России в Тюмени не состоится. Нам предложили перенести его на ноябрь, но в эти сроки мы проводить его не собираемся. Мы ведём работу по переносу соревнований в Архангельскую область, чтобы провести чемпионат в Малиновке в ближайшее время», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Таким образом, в федерации решили не отменять соревнование, а экстренно перенести его в Центр лыжного и горнолыжного спорта в Малиновке. Уже тогда этот ход жёстко раскритиковал всё тот же Губерниев.

«Глубоко символичным выглядит попытка абсолютно безрассудного решения перенести отменённый чемпионат России по лыжам из Тюмени в Малиновку, что под Архангельском. Вопреки здравому смыслу и рекомендации Минспорта, вопреки всему. Подвергнуть опасности спортсменов, официальных лиц, тренеров, персонал. Главное — подальше от цивилизации, решать свои местечковые интересы и ловить бюджетную рыбку в мутной воде. Это не ошибка, это преступление! ФЛГР, остановитесь», — призывал журналист.

Однако провести турнир в марте организаторам так и не удалось. При этом руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) вело себя куда решительнее. В начале марта были последовательно отменены заключительные этапы Кубка мира в канадских Квебеке и Кэнморе, а также американском Миннеаполисе. Это было сделано, несмотря на то, что спортсмены уже прибыли в Северную Америку. В результате россиянин Александр Большунов получил Большой хрустальный глобус досрочно.

Любопытно, что отечественная сборная тогда сумела избежать карантина, так как возвращалась домой через Амстердам. При этом ранее из-за повышенной температуры этап КМ в Осло покинул Андрей Ларьков. К счастью, коронавирус у спортсмена не подтвердился.

Чемпионат России по лыжным гонкам — не единственное национальное первенство, отменённое из-за корнонавируса. Так, под вопросом находится проведение ЧР по плаванию, которое должно было состоятся в Казани 3—9 апреля. На неопределённый срок перенесли и ЧР по фехтованию в Новосибирске.