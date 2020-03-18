Губерниев назвал преступниками организаторов чемпионата России по лыжным гонкам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об отмене гонки юниорского первенства России по лыжам в Архангельской области за полчаса до старта из-за подозрения на коронавирус у одного из участников соревнований.

«Дуракам закон не писан — если писан, то расписан. Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его мнению, для организаторов не имеют значения жизни людей, из-за чего их действия можно назвать преступлением. Кроме того, комментатор выразил заинтересованность, как теперь сборные регионов собираются покинуть место проведения соревнований.

«Они должны все быть на карантине! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области: вы даже не бараны, вы преступники», — резюмировал Губерниев.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что чемпионат страны по лыжным гонкам, который планировалось перенести в Малиновку из Тюмени, отменён из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что лыжную гонку на юниорском ЧР отменили за полчаса до старта.