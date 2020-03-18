Источник: лыжную гонку на юниорском ЧР отменили за полчаса до старта

Гонку юниорского первенства России по лыжам в Архангельской области отменили за полчаса до старта из-за подозрения на коронавирус у одного из участников соревнований.

Как сообщается в Telegram-канале «На 25-м километре», некоторые команды по этой причине уже начали уезжать из Малиновки, где должен был пройти чемпионат.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что чемпионат страны по лыжным гонкам отменён из-за коронавируса.