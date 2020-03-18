Источник: лыжную гонку на юниорском ЧР отменили за полчаса до старта

Короткая ссылка
Гонку юниорского первенства России по лыжам в Архангельской области отменили за полчаса до старта из-за подозрения на коронавирус у одного из участников соревнований.
Источник: лыжную гонку на юниорском ЧР отменили за полчаса до старта
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале «На 25-м километре», некоторые команды по этой причине уже начали уезжать из Малиновки, где должен был пройти чемпионат.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что чемпионат страны по лыжным гонкам отменён из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить