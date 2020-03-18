Источник: лыжную гонку на юниорском ЧР отменили за полчаса до старта
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- РИА Новости
Как сообщается в Telegram-канале «На 25-м километре», некоторые команды по этой причине уже начали уезжать из Малиновки, где должен был пройти чемпионат.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что чемпионат страны по лыжным гонкам отменён из-за коронавируса.