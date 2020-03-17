«Вынуждены действовать в новых условиях»: КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение приостановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил президент организации Алексей Морозов. Он призвал болельщиков с пониманием отнестись к ситуации. В ближайшее время будет утверждён формат турнира, который пройдёт после возобновления сезона. При этом нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выступил за полную отмену соревнований.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановило турнир до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Формат проведения оставшейся части плей-офф Кубка Гагарина будет утверждён позднее.

«Я обращаюсь к вам не только как президент лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую болельщики создают на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и лиги», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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Кубок Гагарина оставался одним из немногих турниров, проходивших, несмотря на сложившуюся ситуацию. Однако 16 марта власти Москвы официально запретили проведение спортивных соревнований численностью более 50 человек. Вслед за ними своё постановление выпустило и Министерство спорта РФ. В соответствии с ним на территории страны были отменены все международные старты. При этом внутрироссийские соревнования также рекомендовалось приостановить.

КХЛ входит во вторую категорию, поэтому решение оставалось за хоккейным руководством. Изначально оно планировало отложить четвертьфиналы Кубка Гагарина на неделю. За это время планировалось решить организационные вопросы, а также «согласовать с государственными органами новый формат».

Дело в том, что до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, помимо российских СКА, ЦСКА, «Динамо», «Сибири», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», добрались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Однако власти обеих стран ужесточили меры против распространения коронавируса, и команды были вынуждены отказаться от продолжения борьбы.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, что его хоккеисты были расстроены подобным решением. Кроме того, он отметил, что розыгрыш турнира и вовсе стоило бы отменить.

«Буду ли смотреть матчи плей-офф, если они продолжатся? Нет, не буду. Смотреть товарищеские матчи без зрителей неинтересно. Моё мнение: ненастоящий-то будет обладатель Кубка, если это продлится. Игра при пустых трибунах — это... в сложившейся обстановке не подразумевает сильных эмоций», — рассказал Скабелка Sports.kz.

За приостановку турнира активно выступали легионеры «Салавата Юлаева» — швед Линус Умарк и финны Юха Метсола и Теэму Хартикайнен. Одноклубников поддержал и капитан команды Григорий Панин.

В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) также рекомендовали приостановить турнир.

Многие в российском хоккее положительно восприняли решение КХЛ. При этом больше всего вопросов по-прежнему вызывает судьба чемпионата после вынужденного перерыва. Так, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что плей-офф стоит вовсе отменить.

«Самым разумным решением будет сейчас всем уйти на карантин и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и в конечном итоге всей планеты», — цитирует Зарипова официальный сайт клуба.

Схожей позиции придерживается и Умарк. Один из самых известных легионеров в Континентальной хоккейной лиге назвал сложившуюся ситуацию сложной.

«Я понимаю, что КХЛ хочет доиграть сезон. Но если мы посмотрим на то, что и как происходит в мире, очень уж трудно поверить в то, что коронавирус не вызовет больших проблем в России. Не может же он обойти её стороной. А что происходит в мире, вы и без меня знаете», — заявил Умарк «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев также отметил, что продолжать соревнования не имеет смысла.

«Наверное, нужно начать готовиться к следующему сезону. В этом никто не виноват, так сложилось. Весь мир находится в экстремальной ситуации. Думаю, нужно завершить чемпионат на этой ноте», — приводит слова Плющева Sport24.

В то же время двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы.

«Приняли решение и приняли. Весь мир принимает решение. Правильно или неправильно сделали — время покажет», — сказал Фетисов.

Что касается возможного изменения формата плей-офф в связи со снятием двух команд, то, по словам заслуженного тренера России Юрия Новикова, это невозможно по регламенту. В связи с этим он также предложил отказаться от возобновления Кубка Гагарина.

«Но имеет место и финансовая составляющая. Люди бились, рассчитывали на определённые вещи. Сложно сказать, как лучше поступить. Действительно, может, ничего и не проведут. Непонятно, какая ситуация будет завтра и послезавтра. Пройдёт время, и подумают: «Так, для зрителей играть нельзя из-за запрета». Поэтому это всё превращается в какие-то «междусобойчики» без зрителей», — пояснил Новиков «Чемпионату».

Стоит отметить, что лига уже проводила матчи без болельщиков. В связи с ограничениями московских властей на массовые мероприятия встреча первого раунда плей-офф между «Спартаком» и «Динамо» прошла при пустых трибунах.

«Думаю, самое главное в нынешней ситуации — это здоровье людей. Всем надо слушать медиков и власти и делать соответствующие выводы, реагировать по ситуации. А играть при пустых трибунах неинтересно. Хоккей должен быть только с болельщиками», — уверен член Зала славы НХЛ Павел Буре.