До 10 апреля: в Москве запретили массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса

В Москве запрещено проведение всех спортивных мероприятий численностью более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Меры по предотвращению распространения коронавируса будут действовать до 10 апреля. В Министерстве спорта также призвали отменить международные турниры на всей территории страны. Под новые распоряжения попали Российская премьер-лига и Континентальная хоккейная лига.

В Москве введены новые меры предотвращения распространения коронавируса. В соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина, с 17 марта вводится временный запрет на все крупные мероприятия, в том числе спортивные соревнования.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Собянина.

Запрет будет действовать до 10 апреля нынешнего года. Ужесточение предыдущих мер произошло в связи с ухудшением ситуации вокруг коронавируса. За последние выходные число заболевших в Москве увеличилось на 20 человек.

В то же время в Министерство спорта РФ приняли решение не проводить международные соревнования по всей территории страны. Что касается внутренних турниров, не являющихся отборочными на Олимпийские игры, то их также рекомендовано отменить.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях. Общероссийским и региональным федерациям, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — сообщается в тексте распоряжения.

Таким образом, под новые превентивные меры Минспорта и властей Москвы попали Российская премьер-лига (РПЛ) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). До сегодняшнего дня они оставались единственными крупными спортивными организациями, чьи соревнования проходили в обычном режиме.

Стоит отметить, что футбольные власти планировали обсудить приостановку турнира 17 марта на специальном совещании. При этом сразу несколько матчей 22-го тура уже прошли при пустых трибунах.

На данный момент дальнейшая судьба чемпионата России сезона-2019/20 неизвестна, а мнения экспертов по данному вопросу разделились. Так, владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что розыгрыш нужно прекращать уже сейчас.

«Нужно подводить итоги де-факто, условно говоря, «Зенит» — чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России. Короче говоря, ситуация плохая. Но куда деваться — решение принято. Хотя не совсем понятно: на стадионе один человек на квадратный метр, а в метро, когда болельщики едут на матч, — семь человек на квадратный метр. При этом метро пока никто не закрывает», — приводит слова Федуна ТАСС.

Противоположной позиции придерживается заслуженный тренер России Валерий Газзаев. По его мнению, не стоит проводить матчи при пустых трибунах, однако ничто не мешает возобновлению чемпионата в будущем.

«Может, до конца апреля всё уже и закончится. В том же Китае эпидемия идёт на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей. Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Всё должно быть по спортивному принципу», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

С его мнением солидарен и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, чемпионат России должен быть возобновлён после стабилизации ситуации.

«Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти трети части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, когда есть шанс его доиграть? Тем более, если будет отменён чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

При этом президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что в Екатеринбурге на данный момент не было подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

«Будем делать так, как решат эпидемиологи. Это жизнь людей! Я не знаю всей глубины вопроса. Вот у нас, например, я не видел коронавируса. Есть два плана. Первый — играть. Второй — надо что-то решать. По мне, так лучше играть», — заявил Иванов.

В свою очередь, экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой добавил, что основная проблема заключается в том, что неизвестно, сколько может продлиться карантин.

«Медали — последнее, о чём нужно думать в нынешней ситуации. Кому будет нужна эта медаль, когда люди гибнут? Надо, чтобы всё это быстрее закончилось и они перестали заражаться. В этой ситуации пусть хоть сейчас «Зенит» станет чемпионом», — подчеркнул Мостовой.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предпочёл занять нейтральную позицию. Он предположил, что многое будет зависеть от решения руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Всё это связано с немного другими обстоятельствами, со здоровьем людей. Нам нравится играть, нравится каждый раз выходить на полные стадионы, тренироваться. Это самое главное. Но если это прекратят, что мы можем сделать?», — цитирует Сёмина РБК.

До окончания РПЛ остаётся восемь туров. На данный момент первую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит», вторую — «Локомотив», а третью — «Краснодар».

Решение московских властей и Министерства спорта предотвратило конфликт, грозивший рагрореться в НХЛ. Руководство лиги не намеревалось прекращать розгрыш плей-офф Кубка Гагарина, несмотря на рекомендацию Международной федерации хоккея на льду (IIHF), снятия финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса», а также призывов самих хоккеистов. В организации также намеревались обсудить этот вопрос 17 марта.

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков поддержал решение приостановить турнир. По его мнению, результаты плей-офф необходимо аннулировать.

«ЦСКА — победитель регулярного чемпионата, но регулярный чемпионат и плей-офф — две совершенно разные вещи. Отдать им Кубок Гагарина неправильно. Считаю, что необходимо завершить сезон и трофей никому не вручать», — сказал Быков ТАСС.

17 и 18 марта должны были пройти первые розыгрыши 1/4 финала плей-офф. Помимо «Барыса» и «Йокерита», в нём принимали участие ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «АК Барс».

Что касается остальных соревнований, то уже были отменены чемпионат России по конькобежному спорту в Москве, а также боксёрский поединок между Фёдором Чудиновым и Айзеком Чилембой во Владикавказе. В промоушене Absolute Championship Akhmat (АСА) заявили, что сделают всё возможное, чтобы бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, запланированный на 3 апреля, состоялся.