Гостиницы для инфицированных и крупные пожертвования: как звёзды спорта помогают бороться с пандемией коронавируса

Футболист Криштиану Роналду принял решение предоставить две свои гостиницы для размещения больных коронавирусной инфекцией и оплатить работу врачей. Игроки «Интера» собрали €500 тыс. на поиск вакцины от COVID-19 и передали нуждающимся больше 0,5 млн медицинских масок. Баскетболист Руди Гобер, который первым в НБА заразился коронавирусой инфекцией, пожертвовал $500 тыс. социальным службам во Франции и США, а также персоналу арены «Юта Джаз», оставшемуся без работы из-за приостановки соревнований. О том, как спортсмены помогают бороться с пандемией нового заболевания, — в материале RT.

Мировой спорт оказался практически парализован из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Подавляющее большинство соревнований в Европе, Северной Америке и других частях света отменено или перенесено на неопределённый срок. По меньшей мере на ближайшие месяцы болельщики лишены своего любимого зрелища, а спортсмены — непосредственной работы. Став заложниками ситуации, многие из них начали оказывать посильную помощь в борьбе с новым заболеванием.

Широким жестом отметился нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. По сообщению Marca, он принял решение переоборудовать две свои гостиницы Pentana CR7 в Лиссабоне и родном Фуншале под больницы для заражённых коронавирусом. Футболист бесплатно предоставит содержание в номерах и будет выплачивать зарплату врачам и персоналу. Сам он в настоящее время находится в Португалии на самостоятельном карантине.

По последним данным, в Португалии зафиксировано 169 подтверждённых случаев заражения COVID-19, у ещё 1704 человек подозревают наличие инфекции. Пока в стране вылечились только два заболевших, при этом смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Португалии открыто 12 больниц для лечения больных коронавирусной инфекцией, но гостиницы Роналду не будут лишними, если в будущем понадобится разместить больных.

Больше всего в Европе от коронавируса пострадала Италия, и многие местные спортсмены и клубы посчитали своим долгом сделать пожертвования на борьбу с заболеванием, против которого пока нет вакцины. Так, капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье перевёл €100 тыс. больницам региона Кампания, где расположен Неаполь. Об этом рассказал президент области Винченцо Де Лука, назвав футболиста одним из самых активных меценатов.

«Интер» запустил целую краудфандинговую кампанию для финансирования миланской больнице Луиджи Сакко, где проводят исследование коронавируса и занимаются созданием вакцины. Игроки и работники клуба в общей сложности пожертвовали €500 тыс., предоставив затем и болельщикам возможность внести свою лепту. Ранее «Интер» передал 300 тыс. медицинских масок жителям китайской Ухани, откуда началось распространение коронавируса, и такое же количество уже в самой Италии.

Не остался в стороне от общей беды ещё один клуб из Ломбардии — наиболее поражённой COVID-19 области Италии. «Милан» пожертвовал €250 тыс. местным властям.

«Будучи капитаном «Милана», я горжусь тем, что наш клуб решил сделать пожертвование региональному агентству по чрезвычайным ситуациям, которое находится на переднем крае борьбы с эпидемией. Я также горжусь нашими болельщиками: мне известно, что многие из них просят пожертвовать на эту работу средства, которые полагаются им при возврате билетов», — сказал игрок «Милана» Алессио Романьоли.

«И я горжусь всеми людьми, которые день и ночь трудятся, чтобы сдержать распространение коронавируса. Я и мои одноклубники счастливы, что можем оказать им поддержку. Рад отметить, что фонд «Милана» всем предоставляет такую возможность», — добавил футболист.

Зачастую свой вклад в борьбу с распространением коронавируса вносят не спортсмены или команды, а болельщики. Больше тысячи поклонников «Аталанты» после новости о том, что ответный матч их клуба с «Валенсией» в Лиге чемпионов состоится при пустых трибунах, пожертвовали деньги за билеты больнице в Бергамо. Переданная сумма составила около €60 тыс.

Активно перечисляют средства на борьбу с коронавирусом и в Северной Америке, где прерваны турниры во всех профессиональных лигах. Яркий пример подал баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер, чья непредусмотрительность во многом и стала причиной остановки сезона в НБА. Француз объявил, что пожертвует $500 тыс. Часть денег пойдёт на выплату зарплат персоналу домашней арены клуба, оставшемуся без работы, а часть будет передана социальным службам в США и во Франции.

«Я преклоняюсь перед неустанными усилиями и заботой людей по всему миру, неравнодушных к судьбе пострадавших от COVID-19, особенно в моих сообществах в Юте и во Франции. Также выражаю признательность штату Оклахома, за который очень переживаю, и, конечно же, своей семье — «Юта Джаз». Знаю, эта проблема затронула многие аспекты жизни людей. Своим скромным пожертвованием я хочу выразить уважение ко всем пострадавшим от вируса и оказать им поддержку. Это первый из множества шагов, которые я предприму, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В то же время я продолжу узнавать больше о коронавирусе и информировать (о нём. — RT) других», — сказал Гобер.

В Северной Америке распространяется практика внесения пожертвований именно на выплату зарплат сотрудникам стадионов и арен, которые будут пустовать в ближайшее время из-за отменённых матчей. На такой шаг пошли, в частности, баскетболист «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин, игрок «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — все они перечислили по $100 тыс. Столько же передал российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский.

В Китае эпидемия коронавирусной инфекции постепенно сходит на нет, но местные звёзды спорта продолжают оказывать помощь в борьбе с распространением заболевания. Игрок «Бэйцзин Дакс», бывший чемпион НБА Джереми Лин ранее выделил 1 млн юаней из своего благотворительного фонда на закупку медицинского оборудования в Ухани, а также перечислил $300 тыс. из личных средств. В свою очередь, китайская теннисистка Ван Цян сдержала обещание пожертвовать по 1 тыс. юаней за каждый выигранный гейм после того, как стало известно о росте эпидемии коронавируса. Всего она выиграла 94 гейма и передала около $13 тыс. больнице в Ухани.