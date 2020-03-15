СМИ: Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы.

Как сообщает Marca, португальский форвард намерен платить зарплату докторам и рабочим.

Роналду и члены его семьи находятся на Мадейре. По информации Министерства здравоохранения острова, у них нет признаков коронавируса. Ранее футболист объявил, что останется у себя на родине и не будет возвращаться в расположение клуба, после того как у его партнёра по команде Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что Серия А может быть возобновлена 2 мая.