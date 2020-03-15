СМИ: Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы
- Reuters
Как сообщает Marca, португальский форвард намерен платить зарплату докторам и рабочим.
Роналду и члены его семьи находятся на Мадейре. По информации Министерства здравоохранения острова, у них нет признаков коронавируса. Ранее футболист объявил, что останется у себя на родине и не будет возвращаться в расположение клуба, после того как у его партнёра по команде Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.
Ранее сообщалось, что Серия А может быть возобновлена 2 мая.