Отказ «Йокерита» от участия, закрытие арены «Барыса» и давление IIHF: почему КХЛ может отменить плей-офф

Финский «Йокерит» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за эпидемии коронавируса несмотря на предложение СКА провести ближайшие матчи плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге. Казахстанский «Барыс» не может выступать дома из-за закрытия арены. В IIHF рекомендуют КХЛ остановить сезон. RT рассказывает, почему продолжение Кубка Гагарина теперь находится под угрозой.

Континентальная хоккейная лига оказалась в непростом положении в последние дни из-за пандемии коронавируса. 17 и 18 марта должны состояться первые матчи четвертьфинальных серий Кубка Гагарина, до которых добрались СКА, «Йокерит», ЦСКА, московское «Динамо», «Барыс», «Сибирь», «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Однако с каждым днём вероятность того, что плей-офф продолжится, неукоснительно падает.

Накануне стало известно об отказе финского «Йокерита» продолжать борьбу за Кубок Гагарина. Команда из Хельсинки должна была начать второй раунд плей-офф двумя выездными матчами со СКА в Санкт-Петербурге.

Первоначальную информацию о снятии «Йокерита» с турнира в КХЛ опровергли, назвав её неверной, однако чуть позже клуб на своём официальном сайте подтвердил свои намерения. В команде отметили, что следуют инструкциям финского правительства по предотвращению распространения пандемии, а генеральный менеджер Яри Курри заявил, что решение принято по рекомендациям врачей.

«Мы живём в незаурядные времена, которые требуют незаурядных решений. Здоровье людей и нации всегда превыше всего, и, естественно, «Йокерит» хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. В деталях всё обсудили с нашими врачами и игроками и приняли решение. Это сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина», — цитирует Курри «Чемпионат».

Чуть позже стало известно, что «Йокерит» прислал письмо на имя президента КХЛ Александра Морозова. В нём клуб пояснил, что правительство Финляндии рекомендует отказаться от поездок за рубеж, а если всё-таки они были, то соблюдать после них двухнедельный карантин. Также против продолжения серии выступили несколько игроков самой команды. При этом в «Йокерите» заверили, что не выступают за полную отмену Кубка Гагарина и желают остальным клубам продолжить плей-офф.

В СКА предлагали «Йокериту» перебраться в Санкт-Петербург и провести оставшиеся матчи в России, как это делал «Куньлунь Ред Стар» из-за распространения коронавируса в Китае. Однако финский клуб отказался от такого предложения, рассказал член совета директоров СКА и бывший президент КХЛ Александр Медведев.

«Знаем, что в Финляндии было принято решение о запрете всех спортивных мероприятий. Мы предложили «Йокериту» провести все матчи в Санкт-Петербурге, имея в виду ограничение по зрителям. Но «Йокерит», подумав, сказал, что не готов к такому развитию событий, и пожелал СКА удачи в плей-офф», — сказал Медведев ТАСС.

Вскоре после отказа «Йокерита» стало известно и о проблемах «Барыса». 11 марта в Казахстане были отменены все спортивные мероприятия из-за распространения коронавируса, но при этом власти сами допускали, что сделают исключение для клуба из Нур-Султана, которому предстояло встретиться с «Сибирью». Матчи на арене «Барыса» по решению КХЛ должны были пройти без зрителей.

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14 марта Казахстанская федерация хоккея объявила о полном запрете на проведение хоккейных матчей на территории республики на неопределённый срок. В пояснительном комментарии генеральный директор КФХ Глеб Каратаев отметил, что запрет его организации не распространяется на матчи КХЛ, однако напомнил о закрытии «Барыс Арены». Он не исключил, что «Барыс» всё-таки может добиться исключения на проведение матчей в Казахстане или сыграть в Кубке Гагарина в России.

В свете всех этих событий КХЛ выпустила заявление, в котором призвала болельщиков верить только официальной информации, касающейся проведения Кубка Гагарина. Лига заявила, что будет следовать указаниям государств, чьи клубы продолжают выступления в плей-офф, но о полном прекращении турнира пока речи не идёт.

«Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований. В то же время КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей. Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия», — сообщили в КХЛ.

При этом в Международной федерации хоккея (IIHF) призвали лигу остановить розыгрыш Кубка Гагарина. Президент организации Рене Фазель заявил, что КХЛ должна задуматься о здоровье игроков и болельщиков и взять пример с других стран, уже отменивших свои чемпионаты.

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«Было бы справедливо остановить сезон в КХЛ? Да. В других чемпионатах розыгрыши приостановлены. В Швейцарии есть два клуба, которые находятся рядом с границей Италии. Им не разрешили играть. И швейцарская лига приняла решение приостановить чемпионат. Ещё раз: очень важно защитить население, людей! Будем реалистами, Норвегия, Дания, Германия приостановили чемпионаты. Решение о снятии с плей-офф принял не «Йокерит», а власти Финляндии и города Хельсинки. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Очень важно здоровье людей. Нам нужно принять факт снятия «Йокерита» с турнира, необходимо защитить людей. Решение «Йокерита» — это решение о защите населения и его здоровья», — заявил Фазель РИА Новости.

Главу IIHF поддержал вице-президент организации Калерво Куммола. Он призвал остановить хоккейные турниры не только в России, но и в других странах, где это ещё не было сделано.

«Я считаю, что «Йокерит» принял абсолютно верное решение. КХЛ необходимо остановить сезон для безопасности граждан. Не понимаю, почему правительство России ещё не приняло такие меры, нужно остановить все национальные чемпионаты. Сейчас здоровье людей важнее чего-либо», — цитирует Куммолу ТАСС.

По данным «Бизнес Online», 17 марта в КХЛ всё-таки обсудят дальнейшую судьбу розыгрыша Кубка Гагарина. Матчи могут быть сдвинуты на две недели. В таком случае вся финальная серия может состояться после 30 апреля, а именно до этой даты большинство клубов заключают свои контракты с игроками.