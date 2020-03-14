В КХЛ опровергли информацию об отказе «Йокерита» продолжать борьбу за Кубок Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) опровергли информацию о снятии финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Информация неверная. «Йокерит» не отказывался от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф. Лига ведёт консультации со всеми клубами и заинтересованными сторонами, мониторя ситуацию в режиме 24/7. Об итоговых решениях КХЛ в обязательном порядке официально известит СМИ и болельщиков. Мы рекомендуем пользоваться информацией, опубликованной на официальных сайтах клубов и лиги», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы КХЛ.

В Финляндии зафиксировано более 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ.