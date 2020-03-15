Число жертв коронавируса в КНР за сутки увеличилось на десять

Государственный комитет здравоохранения КНР сообщил, что за последние сутки в стране было выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли десять человек.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 844 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 10 734 человека (3226 человек находятся в тяжёлом состоянии), 66 911 человек выписаны из больниц, 3199 скончались», — приводит РИА Новости сообщение местного Минздрава.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране выявили 16 ввозных случаев заражения.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

13 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа превратилась в эпицентр пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.