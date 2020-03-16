WTA приостановила проведение турниров до 2 мая

Проведение соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) приостановлено до 2 мая 2020 года.

«В связи с распространением коронавируса турниры WTA в Штутгарте (Германия), Стамбуле (Турция) и Праге (Чехия) не состоятся в запланированные даты. Мы сожалеем, что это коснулось наших болельщиков, теннисистов, спонсоров и всех, кто имеет отношение к женскому профессиональному теннису. В настоящее время тур приостановлен до 2 мая. Решение о проведении грунтовых турниров в Европе WTA примет на следующей неделе. Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и её влиянием на нынешний розыгрыш WTA», — гласит заявление организации.

Ранее Министерство спорта отменило все международные спортивные мероприятия в России.