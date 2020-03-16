Отменено шоу «Россия, вперёд!», на котором должны были выступить Загитова, Медведева и Косторная

Короткая ссылка
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила об отмене шоу «Россия, вперёд», которое должно было состояться в Москве.
Отменено шоу «Россия, вперёд!», на котором должны были выступить Загитова, Медведева и Косторная
  • РИА Новости

«ФФККР сожалеет, что шоу, которого с таким нетерпением и интересом ожидали любители фигурного катания, не состоится. Вместе с тем наша Федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всех участников спортивного сообщества имеют первостепенную важность. Мы надеемся, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», — говорится в заявлении на официальном сайте ФФККР.

В шоу должны были принять участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева, а также действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее сообщалось, почему ISU стоит забыть о ЧМ-2020 по фигурному катанию и смотреть в будущее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить