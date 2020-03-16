Отменено шоу «Россия, вперёд!», на котором должны были выступить Загитова, Медведева и Косторная

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила об отмене шоу «Россия, вперёд», которое должно было состояться в Москве.

«ФФККР сожалеет, что шоу, которого с таким нетерпением и интересом ожидали любители фигурного катания, не состоится. Вместе с тем наша Федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всех участников спортивного сообщества имеют первостепенную важность. Мы надеемся, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», — говорится в заявлении на официальном сайте ФФККР.

В шоу должны были принять участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева, а также действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее сообщалось, почему ISU стоит забыть о ЧМ-2020 по фигурному катанию и смотреть в будущее.