Фазель пообещал определить судьбу ЧМ-2020 по хоккею на этой неделе

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда будет принято окончательное решение о судьбе чемпионата мира, который запланирован на май в Швейцарии.
Фазель пообещал определить судьбу ЧМ-2020 по хоккею на этой неделе
  • РИА Новости

«Мы должны были встретиться с министром спорта Швейцарии сегодня. Но в стране введены новые меры безопасности. Видимо, мы встретимся завтра. Сейчас всё в Швейцарии закрыто: музеи, школы, рестораны и другие публичные места. Мы мониторим ситуацию по чемпионату мира, однако сейчас кажется, что будет очень сложно его провести. На этой неделе мы точно примем решение», — цитирует Фазеля ТАСС.

16 марта в Швейцарии, где в мае запланировано проведение чемпионата мира по хоккею, объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Ранее Ларионов заявил, что у него мало позитива насчёт проведения ЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить