Ларионов: у меня мало позитива насчёт того, что ЧМ по хоккею состоится

Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов сомневается, что чемпионат мира по хоккею состоится в намеченные сроки.

«Местное правительство уже приняло решение прекратить хоккейный сезон. Мы не знаем, что будет в будущем. Пока эпидемия не заканчивается, а продолжается. У меня мало позитива относительно того, что турнир состоится. Перенести его всегда можно. В конце концов, мы говорим о мероприятии, которое является мелким по отношению к населению всего мира», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Проведение чемпионата мира по хоккею запланировано с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Ранее Фазель заявил, что в России ситуация с коронавирусом не лучше, чем в Швейцарии.