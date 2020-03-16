Ларионов: у меня мало позитива насчёт того, что ЧМ по хоккею состоится

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Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов сомневается, что чемпионат мира по хоккею состоится в намеченные сроки.
Ларионов: у меня мало позитива насчёт того, что ЧМ по хоккею состоится
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«Местное правительство уже приняло решение прекратить хоккейный сезон. Мы не знаем, что будет в будущем. Пока эпидемия не заканчивается, а продолжается. У меня мало позитива относительно того, что турнир состоится. Перенести его всегда можно. В конце концов, мы говорим о мероприятии, которое является мелким по отношению к населению всего мира», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Проведение чемпионата мира по хоккею запланировано с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Ранее Фазель заявил, что в России ситуация с коронавирусом не лучше, чем в Швейцарии.

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