Фазель о переносе ЧМ-2020 в Сочи: в России ситуация с коронавирусом не лучше, чем в Швейцарии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал предложение России перенести чемпионат мира из Швейцарии в Сочи.

«Да, у нас было предложение от россиян. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в России и Белоруссии», — приводит слова Фазеля SRF.

Он отметил, что с учётом обстановки ему трудно представить, что чемпионат мира состоится.

«Нам нужно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, нужно принять решение с холодной головой. Во вторник у нас будет телефонная конференция с национальными федерациями», — добавил глава IIHF.

Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее Фазель заявил, что решение об отмене ЧМ-2020 будет принимать не IIHF.