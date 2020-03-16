Фазель о переносе ЧМ-2020 в Сочи: в России ситуация с коронавирусом не лучше, чем в Швейцарии
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- РИА Новости
«Да, у нас было предложение от россиян. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в России и Белоруссии», — приводит слова Фазеля SRF.
Он отметил, что с учётом обстановки ему трудно представить, что чемпионат мира состоится.
«Нам нужно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, нужно принять решение с холодной головой. Во вторник у нас будет телефонная конференция с национальными федерациями», — добавил глава IIHF.
Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее Фазель заявил, что решение об отмене ЧМ-2020 будет принимать не IIHF.