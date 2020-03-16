Фазель заявил, что решение об отмене ЧМ-2020 будет принимать не IIHF
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- РИА Новости
«Решение об отмене ЧМ принимаем не мы, оно принадлежит только властям Швейцарии — конфедерации и кантонам, где расположены Цюрих и Лозанна. Пока мы работаем так, как будто турнир начнётся 8 мая, как запланировано. Мы полагаемся на мнения специалистов, но они расходятся», — приводит слова Фазеля La Regione.
Он отметил, что решение по проведению чемпионата мира может быть принято в течение ближайших двух недель.
«Признаки отмены увеличиваются. В Италии, Норвегии и Дании границы закрыты. Во многих странах остановлены чемпионаты. Но нам нужно восстановить своё спокойствие и сделать правильные оценки. Могут ли болельщики ждать компенсации по купленным билетам? 100%. Если турнир будет отменён, компенсация будет на всех уровнях, будь то болельщики, спонсоры или принимающие города», — добавил глава IIHF.
Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну.