Фазель заявил, что решение об отмене ЧМ-2020 будет принимать не IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможной отменой чемпионата мира 2020 года, который должен пройти в Швейцарии.

«Решение об отмене ЧМ принимаем не мы, оно принадлежит только властям Швейцарии — конфедерации и кантонам, где расположены Цюрих и Лозанна. Пока мы работаем так, как будто турнир начнётся 8 мая, как запланировано. Мы полагаемся на мнения специалистов, но они расходятся», — приводит слова Фазеля La Regione.

Он отметил, что решение по проведению чемпионата мира может быть принято в течение ближайших двух недель.

«Признаки отмены увеличиваются. В Италии, Норвегии и Дании границы закрыты. Во многих странах остановлены чемпионаты. Но нам нужно восстановить своё спокойствие и сделать правильные оценки. Могут ли болельщики ждать компенсации по купленным билетам? 100%. Если турнир будет отменён, компенсация будет на всех уровнях, будь то болельщики, спонсоры или принимающие города», — добавил глава IIHF.

Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну.