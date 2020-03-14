Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.

«Мы понимаем, что сейчас организовать чемпионат мира становится все сложнее и сложнее. Проблема в том, что мы не можем перенести турнир. Мы не можем играть в июне или июле, не можем играть в другой стране», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Он отметил, что шансы на проведение турнира в 2020 году уменьшаются с каждым днём.

«Я стараюсь мыслить позитивно, следующая неделя даст нам больше информации на этот счёт. Нам предстоят обсуждения, касающиеся коронавируса. Ситуация становится всё сложнее», — добавил глава IIHF.

Из-за коронавируса швейцарское правительство запретило проводить мероприятия с аудиторией более 1 тыс. человек. Запрет введён предварительно до 15 марта. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что IIHF 17 марта рассмотрит вопрос проведения ЧМ-2020.