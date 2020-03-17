КХЛ приостановила сезон на неделю из-за коронавируса

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о приостановке розыгрыша турнира из-за ситуации с распространением коронавируса.
КХЛ приостановила сезон на неделю из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, соревнования приостановлены на неделю.

Отмечается, что это время будет использовано для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа плей-офф.

От участия в плей-офф из-за пандемии коронавируса уже отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Таким образом, в розыгрыше участвуют московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Салавата Юлаева» Линус Умарк призвал приостановить сезон КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить