КХЛ приостановила сезон на неделю из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о приостановке розыгрыша турнира из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, соревнования приостановлены на неделю.

Отмечается, что это время будет использовано для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа плей-офф.

От участия в плей-офф из-за пандемии коронавируса уже отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Таким образом, в розыгрыше участвуют московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Салавата Юлаева» Линус Умарк призвал приостановить сезон КХЛ.