Президент ФЛГР об отмене чемпионата России по лыжным гонкам: никакого коронавируса у нас нет

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Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о причинах отмены чемпионата России по лыжным гонкам.
Президент ФЛГР об отмене чемпионата России по лыжным гонкам: никакого коронавируса у нас нет
  • РИА Новости

«Сегодня вышло распоряжение Министерства спорта. Прочитайте его, там всё конкретно написано! Все соревнования, которые стоят в едином календарном плане, отменяются. Отмена за 40 минут до старта? Ну извините, да, мы надеялись, что всё будет хорошо. Надо было за десять дней отменить, что ли, предположить что-то? Каждый регион поступает по-своему: где-то коронавирус уже есть — и регион закрыт на карантин, а многие — нет», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс»

Также президент опровергла информацию о том, что у одного из участников турнира заподозрили коронавирус.

«Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет: «Не волнуйтесь, со мной всё хорошо, никакого коронавируса у меня нет, просто ангина», — добавила Вяльбе. 

Ранее российский лыжник с подозрением на коронавирус рассказал о своём состоянии.

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