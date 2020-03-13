Чехия запретила въезд всех иностранцев и закрыла выезд своим гражданам

Короткая ссылка
Власти Чехии запретили выезд из страны всем гражданам, а также запретили въезд в неё всех иностранцев, сообщает Novinky.cz.
Чехия запретила въезд всех иностранцев и закрыла выезд своим гражданам
  • Reuters

Отмечается, что гражданам Чехии и обладателям вида на жительство в республике с полуночи 16 марта будет запрещено покидать страну. 

«Согласно новым правилам, въезд в Чехию для иностранцев будет полностью запрещён для всех особ, которые не имеют в ЧР постоянного либо временного права на проживание или же здесь не работают!» — говорится в сообщении на сайте посольства Чехии в России.

В Чехии зафиксировано более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

13 марта стало известно, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить