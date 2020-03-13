Чехия запретила въезд всех иностранцев и закрыла выезд своим гражданам

Власти Чехии запретили выезд из страны всем гражданам, а также запретили въезд в неё всех иностранцев, сообщает Novinky.cz.

Отмечается, что гражданам Чехии и обладателям вида на жительство в республике с полуночи 16 марта будет запрещено покидать страну.

«Согласно новым правилам, въезд в Чехию для иностранцев будет полностью запрещён для всех особ, которые не имеют в ЧР постоянного либо временного права на проживание или же здесь не работают!» — говорится в сообщении на сайте посольства Чехии в России.

В Чехии зафиксировано более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

13 марта стало известно, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели в связи с распространением коронавирусной инфекции.