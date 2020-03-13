Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Как пишет «Укринформ», украинцам советуют ограничить зарубежные поездки.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — цитирует Данилова «Громадське».

По его словам, граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в страну.

«Но (люди, которые возвращаются. — RT) из стран, где сегодня бурлит коронавирус, будут проходить определённые процедуры обсервации», — подчеркнул секретарь СНБО.

11 марта стало известно о решении правительства Украины ввести ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны из-за угрозы распространения COVID-19.

Во всех учебных заведениях также планировалось ввести трёхнедельный карантин.