На Украине ввели ограничение на проведение массовых мероприятий
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«Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей», — сообщили в департаменте коммуникаций украинского правительства.
Кроме того, принято решение выделить 100 млн грн. на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты, а также запретить до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение ими населения страны.
Правительство Украины также поручило закупить необходимое оборудование для проведения удалённого скрининга в Международном аэропорту Борисполь.
Ранее власти Киева объявили о введении ограничительных мер с 12 марта, которые предусматривают отмену массовых мероприятий и очного обучения в учебных заведениях, а также закрытие развлекательных центров.