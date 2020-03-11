На Украине ввели ограничение на проведение массовых мероприятий

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Правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны с 12 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех учебных заведениях вводится трёхнедельный карантин.
На Украине ввели ограничение на проведение массовых мероприятий
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«Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей», — сообщили в департаменте коммуникаций украинского правительства.

Кроме того, принято решение выделить 100 млн грн. на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты, а также запретить до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение ими населения страны.

Правительство Украины также поручило закупить необходимое оборудование для проведения удалённого скрининга в Международном аэропорту Борисполь.

Ранее власти Киева объявили о введении ограничительных мер с 12 марта, которые предусматривают отмену массовых мероприятий и очного обучения в учебных заведениях, а также закрытие развлекательных центров.

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