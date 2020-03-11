В Киеве вводят ограничительные меры для нераспространения коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Его обращение опубликовано в официальном YouTube-аккаунте.
«С той динамикой, как распространяется эпидемия коронавируса, существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации в столице. Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий», — объявил мэр Киева.
В частности, до конца марта в городе будут отменены концерты, конференции и киносеансы, а учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, будут временно закрыты художественные и спортивные школы и детские сады.
«Отдельно отмечу, что общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами», — подчеркнул Кличко.
Ранее на Украине утвердили новый план профилактических мероприятий для борьбы с распространением коронавируса.