В Киеве вводят ограничительные меры для нераспространения коронавируса

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В Киеве с 12 марта будет приостановлено очное обучение в учебных заведениях, а также отменены массовые мероприятия и закрыты развлекательные центры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Киеве вводят ограничительные меры для нераспространения коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Его обращение опубликовано в официальном YouTube-аккаунте.

«С той динамикой, как распространяется эпидемия коронавируса, существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации в столице. Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий», — объявил мэр Киева.

В частности, до конца марта в городе будут отменены концерты, конференции и киносеансы, а учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, будут временно закрыты художественные и спортивные школы и детские сады.

«Отдельно отмечу, что общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами», — подчеркнул Кличко.

Ранее на Украине утвердили новый план профилактических мероприятий для борьбы с распространением коронавируса.

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