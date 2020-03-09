Премьер Украины утвердил новый план по борьбе с COVID-19

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый, усиленный план профилактических мероприятий с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Премьер Украины утвердил новый план по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба украинского правительства.

Руководителям украинских ведомств поручено пересмотреть запасы государственного резерва на предмет обеспечения населения средствами индивидуальной защиты с учётом трёхмесячной потребности.

Также кабмину следует определить до 11 марта объём средств, необходимый для пополнения госрезерва.

Украинскому Минздраву поручено разработать план по определению алгоритмов действий на случай появления новых заражённых коронавирусом. Также должен быть отработан вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Кроме того, поручено предусмотреть осмотр медработниками и пограничниками всех лиц, прибывающих на Украину.

4 марта на Украине обнаружили шесть человек с подозрением на COVID-19.

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