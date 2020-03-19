В попытке минимизировать убытки: справедливо ли сокращать зарплату футболистам клубов РПЛ из-за коронавируса

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут задуматься о сокращении расходов из-за приостановки чемпионата, вызванной пандемией коронавируса. Не исключено, что из-за отсутствия официальных матчей и, соответственно, прибыли они последуют примеру зарубежных коллег и перестанут в полном объёме выплачивать зарплату футболистам. RT рассказывает, чем могут руководствоваться команды и к каким последствиям способна привести данная инициатива.

Временная приостановка турниров из-за угрозы распространения коронавируса поставила футбольные клубы в тяжёлое положение. Из-за отсутствия матчей и сопутствующих им мероприятий они лишились еженедельной выручки, составляющей пусть и не самую значительную, но важную часть дохода. Особенно заметно это в Российской премьер-лиге, где прибыль от продажи прав на телетрансляцию значительно меньше, чем в других чемпионатах. В связи с этим в СМИ появилась информация, что многие команды намерены как минимум сократить уровень выплат своим игрокам.

Стоит отметить, что данная инициатива впервые была рассмотрена не в России. Как сообщали СМИ, одними из первых об этом задумались руководители клубов Серии А. По информации Yahoo News, ведущая итальянская лига потеряла около €450 млн исключительно от продажи телетрансляций, а если прибавить к этому и отсутствие прибыли от игрового дня, то цифра и вовсе станет колоссальной. Ввиду этого логично, что клубы стараются минимизировать расходы, одной из главных статей которых является зарплата футболистов.

Для примера, на долю трио в лице Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы приходится €84,82 млн (по информации Capology), а сумма контрактов всех игроков «Ювентуса» вполне может достигать €200 млн. С учётом того, что в настоящий момент спортсмены не могут выполнять своих обязательств по соглашениям (то есть тренироваться, поддерживать соревновательную форму и выходить на поле в официальных встречах), боссы весьма резонно не хотят оплачивать им своего рода отпуск.

Но если в Италии о подобном лишь рассуждают, при этом сталкиваясь с резким неодобрением со стороны профсоюза футболистов, то в других странах уже вовсю сокращают уровень финансовых поступлений игрокам. По информации казахстанских СМИ, клуб «Каспий» отказался выдавать спортсменам зарплату в период чрезвычайного положения, а в Шотландии клуб местной премьер-лиги «Хартс» решил вдвое сократить её сумму.

Рассмотрение данного вопроса во всём мире не могло не привести к тому, что о подобных мерах задумались и в России. Несмотря на разницу в доходах от продажи телеправ, уровень зарплат в отечественных клубах сопоставим с европейскими, что ставит их в ещё более сложную ситуацию. Если и раньше многие из них не могли похвастаться прибылью, то в условиях приостановки первенства рискуют залезть в долги.

Положение усугубляется из-за того, что на данный момент очень сложно предугадать возможное развитие событий. Если угроза коронавируса отступит и первенство удастся возобновить 10 апреля, то убытки окажутся не настолько серьёзными. Но если это не произойдёт вплоть до начала июня, обстановка рискует стать значительное более тяжёлой.

Безусловно, финансовое положение клубов является важнейшим аспектом благополучия лиги, но нельзя забывать и о футболистах. Да, в условиях пандемии коронавируса они оказались неспособны выполнять часть своих обязанностей и, как следствие, всецело отрабатывать свою зарплату. Но виноваты ли они в том, что всё сложилось именно таким образом? Конечно, нет. Как и клубы, они стали заложниками ситуации и наверняка предпочли бы тренироваться и проводить официальные матчи, а не находиться в изоляции. С трудом верится, что им интереснее чеканить туалетной бумагой или сортировать пакетики с чаем, как это делает хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер.

Кроме того, между игроками и клубами существует официальный контракт. И если в нём нет соответствующего пункта, согласно которому работодатель вправе лишить своего работника части или всей зарплаты из-за приостановки профессиональной деятельности ввиду чрезвычайной ситуации, то командам придётся продолжать платить. В противном случае спортсмены вполне могут обратиться в суд. Вследствие этого возобновление первенства РПЛ отойдёт на второй план, а на первый выйдут скандалы и тяжбы.

Таким образом, в данном случае многое зависит от контракта, а также от того, существуют ли основания классифицировать приостановку чемпионата России как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Ведь согласно статье 157 Трудового кодекса РФ в этом случае работодатель обязан выплачивать не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Однако, как заявил глава Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов, атлеты способны выполнять трудовую функцию даже в условиях карантина, так как под этим понимается не только участие в официальных встречах, но также проведение регулярных тренировок и поддержание формы.

«Профсоюз напомнил, что клубы не могут уменьшать футболистам зарплату. Если клубы решат прекратить и проведение тренировок без обоснованных причин, то такие действия приведут не к простою, а к неисполнению обязанности предоставить обусловленную трудовым договором работу (ст. 22 ТК РФ. — RT), в связи с чем заработная плата будет подлежать уплате спортсменам и тренерам в полном объёме», — говорится в заявлении ОПСФ.

Таким образом, на бумаге футболисты оказываются в выигрышном положении и могут не переживать за своё благосостояние. Но в этом случае также необходимо отдавать себе отчёт, что ограничение уровня зарплат игроков вполне способно уберечь некоторые клубы от долговой ямы, что также нельзя не учитывать. Особенно это касается команд, которые не спонсируются крупными корпорациями, региональными властями и на чьё содержание идут личные средства их владельцев. Ввиду этого неудивительно, что именно Леонид Федун первым поднял данный вопрос.

Возможно, обеим сторонам необходимо не выяснять отношения в правовом поле, а сесть за стол переговоров. Впоследствии есть возможность разработать такую схему, при которой сами футболисты будут чувствовать себя комфортно в финансовом плане, а клубы сумеют немного уменьшить убытки. Это не только пошло бы на пользу благосостоянию команд, но и позволило бы избежать скандала.

Чтобы застраховаться от кризиса, клубы могли бы вдвое сократить зарплату игроков на время паузы в чемпионате, а после его возобновления компенсировать разницу. В таком случае были бы не только соблюдены условия контрактов, но и минимизированы расходы коллективов в сложный период.