СМИ: Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Казахстанский клуб «Каспий» приостановил действие контрактов своих футболистов на время чрезвычайного положения, которое введено в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Kazfootball, игроки уже получили письмо, в котором указано, что в период действия чрезвычайного положения, которое введено до 15 апреля, они не будут получать зарплату.

При этом, если режим ЧП продлится, спортсмены не будут получать зарплату дольше.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что матчи Кубка Либертадорес приостановлены из-за коронавируса.