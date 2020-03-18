Чеканка туалетной бумагой, тренировки с семьёй и танцы: чем занимаются спортсмены во время эпидемии коронавируса

Оказавшиеся в вынужденной изоляции из-за коронавируса спортсмены по-разному проводят внезапно освободившееся время. Футболисты и теннисисты соревнуются в чеканке рулонами туалетной бумаги. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сортирует пакетики чая и стрижёт газон ножницами. Его одноклубник Алекс Окслейд-Чемберлен разучивает танцевальные движения вместе со своей девушкой, а московский «Спартак» планирует провести виртуальный матч с польским футбольным клубом «Стомил». Чем ещё занимаются атлеты во время эпидемии — в материале RT.

Пандемия коронавируса в большей или меньшей степени отразилась на всех сферах человеческой жизни. Не стал исключением и спорт. Однако многие атлеты теперь демонстрируют силу своего характера не на стадионах, а в условиях карантинных мер, введённых сразу в нескольких государствах. В это непростое для всей планеты время они стараются не унывать и подбадривают своих сограждан.

Участие в челленджах

Одним из самых простых, но при этом важных способов борьбы с эпидемией является изоляция от внешнего мира и сведение контактов с людьми к минимуму. Но человек не может жить без общения, и тут ему на помощь приходят интернет и социальные сети с челленджами.

Среди футболистов набирает популярность #StayAtHomeChallenge. Название отражает его главный посыл — по возможности оставаться дома. Участникам предлагается максимально возможное количество раз отчеканить рулон туалетной бумаги, ставшей своеобразным символом пандемии коронавируса. В доказательство выполненного задания ролик выкладывается в социальные сети, а эстафета передаётся коллегам.

В интернет-испытании уже приняли участие большое количество представителей футбольного мира, поэтому его автора установить крайне сложно. Считается, что первым показать свои навыки и призвать население не покидать дома решил защитник «Сан-Хосе Эртквейкс» Томми Томпсон. Он предложил оказавшимся в изоляции спортсменам оттачивать своё мастерство в домашних условиях — правда, используя при этом обычный мяч.

К массовой чеканке уже присоединились Серхио Рамос, Бенжамен Менди, Тео Уолкотт, Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш и другие звёзды. Многие подключают к забаве детей и даже домашних питомцев.

Чем только не приходилось играть в футбол 😉💪🏼 pic.twitter.com/xia0rHdIpy — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) March 18, 2020

Не отстают от коллег и игроки российских команд. Одним из первых в челлендже принял участие шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон. К нему присоединились защитник красно-белых Самуэль Жиго, нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, хавбек «Ростова» Матиас Норманн и даже бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.

Своя пока не столь масштабная версия #StayAtHomeChallenge есть и у теннисистов. Директор Кубка Дэвиса Гало Бланко продемонстрировал умение набивать рулон туалетной бумаги ракеткой. Его начинание поддержал россиянин Андрей Рублёв.

Параллельно с чеканкой различных предметов многие спортсмены напоминают о необходимости следить за гигиеной, использовать защитные маски и тщательно мыть руки. А это уже #SafeHandsChallenge. Его участники записывают видеообращения к поклонникам, демонстрируя наиболее эффективные методы борьбы с бактериями. В частности, Мария Шарапова рассказала, что для контроля продолжительности процесса можно несколько раз спеть песню Happy Birthday.

Аналогичным советом поделился и шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

«Знаю, что многие нервничают из-за коронавируса, но я хочу попросить вас сохранять спокойствие, не паниковать и не забывать делиться добротой и заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Помните, что мытьё рук — самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя и остальных от заболевания. Однако нужно не просто быстро их ополоснуть — руки обязательно мыть водой и мылом на протяжении как минимум 20 секунд», — написал гонщик.

Поддержание формы

Многие футболисты поддерживают форму во время вынужденной паузы, привлекая к занятиям спортом членов семьи. Не имея возможности пойти в тренажёрный зал, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала занялся фитнесом в домашних условиях вместе со своей девушкой Орианой Сабатини. Они попытались выполнить несколько парных упражнений, а затем продолжили тренировку с мячом в саду. Возможно, такие занятия и не принесли много пользы, но зато оба посмеялись от души и порадовали своих поклонников забавным роликом.

В свою очередь, форвард «Баварии» Роберт Левандовски предпочёл более классические тренажёры. Не потерять форму поляку активно помогает его двухлетняя дочь Клара.

Не секрет, что танцы не только укрепляют мышцы, но и улучшают настроение, что так необходимо в сложившейся ситуации. Зажигательным роликом поделился полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен. На нём он танцует вместе со своей девушкой, солисткой популярной группы Little Mix Перри Эдвардс. Пара явно не теряла времени даром на карантине и продемонстрировала удивительную слаженность движений и чувство ритма.

Борьба со скукой

Как бы то ни было, но самоизоляция — не самое весёлое времяпрепровождение, особенно если твоя обычная жизнь богата на события. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер показал, чем можно заниматься, пока находишься дома. Стоит отметить, что футболист выбрал для себя очень «британские» хобби. Сначала он разложил по коробкам чайные пакетики, а потом подстриг газон с помощью канцелярских ножниц и линейки.

«Чайные пакетики рассортированы, и теперь у меня есть время, чтобы подровнять лужайку. Вот думаю, нельзя ли мне одолжить табличку «По газону не ходить» с «Энфилда»?» — написал Милнер.

Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn... wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign 🤔#onebladeatatime#productiveday#snipsnip ✂️ pic.twitter.com/ap510x6mIf — James Milner (@JamesMilner) March 17, 2020

Можно предположить, что супруга спортсмена осталась им довольна.

Развлекает себя и окружающих полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас. Он решил спародировать знаменитую сцену из фильма «Поездка в Америку» прямо в своей квартире в многоэтажном доме. По примеру героя Эдди Мёрфи футболист вышел на балкон и сделал вид, что приветствует соседей, которые в ответ его посылают куда подальше. На видео футболист наложил оригинальную звуковую дорожку.

Ранее Фабрегас попросил помочь ему с выбором сериала на время карантина.

«Поскольку какое-то время нам нужно оставаться дома, а жена не разрешает заводить больше детей (по крайне мере, пока), посоветуйте какой-нибудь сериал как минимум из четырёх сезонов», — обратился к подписчикам футболист.

Ещё одним популярным развлечением в домашних условиях являются игры. Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк пригласил всех желающих присоединиться к нему в популярной онлайн-битве Fortnite. А вот его коллеги по Национальной хоккейной лиге (НХЛ), российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, Артемий Панарин и Павел Бучневич, отдают предпочтение настольным играм. Хоккеисты собрались за одним столом и сыграли в «Монополию». По словам Бучневича, победу одержал именно он.

В условиях карантина виртуальные виды спорта могут заменить реальные соревнования. В скором времени может состояться онлайн-матч между «Спартаком» и «Стомилом». Такая идея пришла в голову президенту польской команды и бывшему вратарю красно-белых Войцеху Ковалевски. Он рассказал, что хотел бы сразиться с Леонидом Федуном.

Реакция владельца «Спартака» не заставила себя ждать.

«Думаю, команда не будет против сыграть с ними. Пусть ребята играют», — приводит слова функционера РИА Новости.