Экс-футболист «Ювентуса» Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии

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Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», а также сборных СССР и Белоруссии Сергей Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.
Экс-футболист «Ювентуса» Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии
  • Reuters

«Не могу сказать, что нахожусь в эпицентре. Я живу на юге Италии, а болезнь свирепствует в Милане, на севере. Правда, ситуация с каждым днём и у нас ухудшается. Северяне переезжают на юг», — цитирует экс-игрока «Советский спорт».

По его словам, на юге Италии пока ещё можно выходить из дома для посещения магазинов. Он также заявил, что старается всё равно не отходить далеко от дома.

«Возобновится ли Серия А? Скорее да, чем нет. Ориентировочная дата — 3 мая», — добавил Алейников.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 30 тыс. При этом скончались от болезни около 2,5 тыс.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

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