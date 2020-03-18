Легкоатлет Шубенков высмеял людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков высказался о массовой покупки туалетной бумаги из-за коронавируса.

«Смеемся над этим как умалишенные. Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся. Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает её», — цитирует Шубенкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, данная ситуация показывает, насколько люди недалеко ушли в развитии от животных. При этом он отметил, что может понять массовую скупку круп и других продуктов питания. Он подчеркнул, что не стоит доводить ситуацию до абсурда.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На 18 марта в России зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Ранее экс-футболист «Ювентуса» Сергей Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.