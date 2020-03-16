В Армении ввели режим ЧП на месяц из-за коронавируса

Правительство Армении объявило, что с 16 марта на территории страны вводится режим чрезвычайного положения сроком на один месяц из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил министр юстиции республики Рустам Бадасян в ходе внеочередного заседания кабмина.

«С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП», — приводит его слова ТАСС.

По состоянию на 16 марта в Армении подтверждено 30 случаев заражения COVID-19.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Казахстане чрезвычайного положения с 16 марта.