«Продолжение подготовки представляет опасность»: Канада и Австралия отказались от участия в ОИ-2020 из-за коронавируса

Если летние Игры в Токио не будут перенесены, то спортсмены из Канады и Австралии откажутся от участия в них. Об этом заявили национальные олимпийские комитеты обеих стран. Они предложили отложить соревнования на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Тем временем ОКР призвал мировое сообщество воздержаться от паники и давления на Международный олимпийский комитет, который пообещал окончательно решить вопрос с проведением Олимпиады в течение месяца.

Напряжение вокруг летних Олимпийских игр в Токио, которым грозит отмена или перенос из-за пандемии коронавируса, продолжает нарастать. После того как целый ряд спортивных организаций (от национальных олимпийских комитетов до международных федераций) призвал не проводить соревнования в этом году, дело дошло до полного отказа от участия в Олимпиаде.

Первым на столь смелый шаг решился Олимпийский комитет Канады (COC). Он объявил, что не будет посылать свою команду на Игры, если они состоятся летом 2020 года. Такое решение принято совместно с Паралимпийским комитетом Канады, комиссиями спортсменов, национальными спортивными федерациями и правительством Канады.

«Дело не только в здоровье спортсменов, но и в общественном здравоохранении. Из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с ней рисков продолжение подготовки к этим Олимпийским играм представляет опасность как для наших спортсменов, так и для здоровья и безопасности их семей и других жителей Канады. По сути, это противоречит рекомендациям органов здравоохранения, которым мы призываем следовать всех канадцев», — говорится в заявлении на официальном сайте COC.

В Канаде заверили, что будут приветствовать решение о переносе Игр на год и смирятся со всеми сложностями, к которым оно приведёт, а также поблагодарили Международный олимпийский комитет за отказ полностью отменять Олимпиаду. Необходимость отложить соревнования до лучших времён в комитете назвали проявлением коллективной ответственности в деле борьбы с распространением коронавируса.

Вскоре своё собственное заявление, касающееся участия в грядущих Олимпийских играх, опубликовал Олимпийский комитет Австралии (AOC). В организации не стали прямо говорить об отказе от приезда сборной в Токио через четыре месяца, но сообщили, что австралийские спортсмены будут теперь готовиться к соревнованиям следующего года. Исполком AOC единогласно решил, что в сложившихся обстоятельствах национальная команда не будет сформирована.

«Некоторые наши спортсмены базируются за рубежом, другие тренируются в крупных центрах по всей Австралии в составе команд или согласно собственным программам тренировок. Ввиду ограничений на поездки и иных запретов, мы оказываемся в совершенно безвыходной ситуации. МОК выработал ключевые принципы, ставящие здоровье спортсменов на первое место и гарантирующие, что Комитет действует в их интересах и интересах спорта. Это решение отражает данные принципы. Теперь мы можем строить планы на будущее с большей уверенностью», — сказал исполнительный директор AOC Мэтт Кэрролл.

Он также поблагодарил председателя комиссии спортсменов Стива Хукера за его ценный вклад в состоявшиеся обсуждения, на которых тот представлял точку зрения австралийских атлетов.

Если будет объявлено, что Игры в Токио пройдут по плану, а Канада и Австралия не будут выступать на них, то это будет первый случай с 1988 года, когда целые страны отказались от участия по собственным причинам. Тогда, 32 года назад, КНДР бойкотировала соревнования в Южной Корее по политическим причинам. В нынешней редакции Олимпийской хартии сказано, что снятие с соревнований без согласия исполкома МОК может трактоваться как нарушение правил и привести к санкциям.

Примеру Канады и Австралии могут последовать и другие страны. Однако сборная России пока отказываться от участия в токийской Олимпиаде не планирует. Об этом заявил бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв.

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«Мы не будем повторять то, что сделали Канада и Австралия. Они могут быть солидарны по многим причинам. Также они не так уж сильны в летних видах — у них есть только отдельные результаты. В принципе, мы всегда действуем так, как происходит в мире, в соответствии с состоянием по коронавирусу и опасениями на этот счёт. Нам нужно тренироваться, готовясь к Олимпиаде, но шагая в ногу со временем решений МОК, предложений японских руководителей и медиков. Готовиться надо, при возможности участвовать», — цитирует Тягачёва НСН.

Позицию функционера позднее подтвердили и в самом ОКР, заверив, что российские спортсмены будут продолжать готовиться к соревнованиям вплоть до принятия окончательного решения об их проведении. Комитет также призвал мировое спортивное сообщество перестать оказывать давление на МОК и набраться терпения.

«ОКР регулярно проводит необходимые консультации с партнёрами по олимпийскому движению и готов делиться опытом взаимодействия в кризисных ситуациях. Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений. Паника — худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать всё зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в Токио», — заявили в ОКР.

Ожидается, что окончательное решение о сроках проведения Игр будет принято в течение четырёх недель. Об этом накануне заявил президент МОК Томас Бах. Он заверил, что вероятность переноса состязаний на более позднее время существует.