Заражение Дибалы, травля Йовича и предостережение Тутберидзе: как спортивный мир переживает пандемию коронавируса

Футболист «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил о положительном тесте на коронавирус. Новой болезнью также заразились бывший игрок «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль, тренирующийся в составе итальянского клуба. В Сербии игроку мадридского «Реала» Луке Йовичу пригрозили арестом в случае повторного нарушения им карантина. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призвала не недооценивать проблему распространения коронавирусной инфекции и соблюдать необходимые профилактические меры. Как живёт спортивный мир в условиях пандемии — в обзоре RT.

Новые пациенты

Пандемия коронавируса продолжает затрагивать звёзд мирового спорта. Так, футболист «Ювентуса» Пауло Дибала стал третьим игроком туринской команды, которому врачи поставили такой диагноз. О положительном тесте Дибала рассказал в своём Twitter. Вместе с ним заразилась его девушка, аргентинская поп-певица Ориана Сабатини.

«Всем привет, просто хотел сказать вам, что мы с Орианой получили результаты анализа на COVID-19 и они оказались положительными. К счастью, мы оба чувствуем себя отлично. Спасибо за ваши сообщения», — написал Дибала.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Эту информацию подтвердили в «Ювентусе». В пресс-службе клуба сообщили, что футболист находится дома в самоизоляции с 11 марта и чувствует себя хорошо, так как болезнь протекает без симптомов. Наблюдение над ним будет продолжаться в обычном режиме.

Буквально через несколько часов стало известно, что коронавирусная инфекция была диагностирована у технического директора «Милана» и легендарного экс-игрока клуба Паоло Мальдини, а также у его 18-летнего сына Даниэля, который пошёл по стопам отца и успел дебютировать в чемпионате Италии до его приостановки. В «Милане» отметили, что оба они чувствуют себя хорошо и уже находились две недели в изоляции, однако об их диагнозе стало известно только сейчас. Оба Мальдини продолжат соблюдать карантин до полного клинического выздоровления.

Травля нарушителей

Как и всем жителям стран с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, спортсменам приходится соблюдать карантин и проводить время дома в изоляции от внешнего мира. Однако некоторые не следуют этим правилам.

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович вызвал гнев болельщиков после того, как дважды нарушил режим карантина. Сначала он не выдержал двухнедельной изоляции, которую ввели в отношении всех игроков королевского клуба после заражения баскетболиста Трея Томпкинса, и улетел в родную Сербию. Там он также должен был находиться дома две недели, как того требуют власти от вновь прибывших в страну. Однако Йович вскоре был замечен гуляющим по улицам Белграда. Более того, в соцсетях он демонстрировал, что продолжает вести активный образ жизни.

Поведением футболиста остались недовольны многие его сограждане, включая президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что в следующий раз Йовича арестуют, если он будет нарушать условия карантина. Возможным заключением под стражу ему пригрозил и министр внутренних дел Небойша Стефанович.

Сам Йович оправдывался тем, что не знал о новых строгих правилах у себя на родине. По его словам, он получил разрешение от «Реала» поехать домой и дважды сдавал отрицательные тесты на коронавирус. Спортсмену пришлось принести свои извинения через соцсети. Интересно, что в разгар этого скандала подруга Йовича София Милошевич рассказала о своей беременности. 22-летний футболист в скором времени уже во второй раз станет отцом.

Пандемия коронавируса спровоцировала также нападки в адрес Джорджины Родригес — подруги нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. В то время как футболисту предписано соблюдать карантин дома в Португалии, она совершила прогулку по магазинам, что не осталось незамеченным поклонниками Роналду. После этого они оставили несколько негативных комментариев в соцсетях Родригес, обвинив её в легкомысленном отношении к здоровью футболиста.

Одноклубник Роналду Гонсало Игуаин, как стало известно, тоже не соблюдал карантинный режим. По данным итальянских СМИ, форвард на частном самолёте отправился в Аргентину. Однако у него была на то веская причина: он покинул расположение «Ювентуса», чтобы навестить больную мать.

Карантинные будни

Многим спортсменам непросто соблюдать карантин в разгар пандемии коронавируса. Так, канадская теннисистка Эжени Бушар призналась в Twitter: «Я не жалуюсь, но думаю, что с парнем сидеть на карантине было бы гораздо веселее».

При этом итальянская биатлонистка Доротея Вирер испытывает противоположные проблемы. Она в шутку рассказала болельщикам в Instagram, что уже не может терпеть присутствие мужа рядом шестой день подряд.

Баскетболист «Филадельфия Севенти Сиксерс» Матисс Тайбулл коротает время на карантине за новой игрой. 23-летний спортсмен развлекается тем, что пытается попасть в небольшое отверстие мячиком для настольного тенниса из самых разных положений. Несколько раз ему удалось проявить чудеса точности.

Казахстанской теннисистке Ярославе Шведовой приходится соблюдать карантин не дома, а в стационаре, так как она летела домой одним рейсом с женщиной, у которой был обнаружен коронавирус. Спортсменка теперь изолирована от своей семьи, но продолжает тренироваться ради сохранения хорошей формы. Тест Шведовой на COVID-19 показал отрицательный результат, но ей всё равно необходимо соблюсти двухнедельный карантин.

Внимание врачей также привлекли чемпион мира по боксу по версиям WBA Super и IBF Джош Тэйлор и его тренер Бен Дэвисон. Их сняли с авиарейса с подозрением на коронавирус. Позднее выяснилось, что произошло это после того, как их коллега — чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс — позвонил в авиакомпанию Delta Airlines и сообщил, что его друг может быть заражён. В итоге все трое, как сообщает The Mirror, были высажены с самолёта. Сондерс заверил, что не пытался разыграть своих друзей, а действительно подозревал, что они находятся в опасности, поэтому и принял такие меры.

На недопустимость недооценки проблемы распространения коронавируса указала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Она призвала своих подписчиков в Instagram соблюдать все необходимые защитные меры и не забывать о том, что следует носить маску, даже если человек чувствует себя здоровым.

«Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно, и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться. Это несложные требования, но они необходимы. Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребёнку. Всем нам желаю здоровья, нашей планете — скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих», — призвала Тутберидзе.