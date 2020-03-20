«Смысла закрывать игры нет»: почему в Белоруссии не отменили футбольный турнир, а в КНР говорят о возобновлении сезона

Новый розыгрыш чемпионата Белоруссии по футболу стартовал в разгар пандемии коронавируса. В местной федерации заявили, что не видят причин отказываться от проведения соревнований и не пускать зрителей на стадионы. Тем временем в СМИ начала появляться информация, что в Китае готовятся к возобновлению первенств по футболу и баскетболу уже в апреле. RT рассказывает, как мировой спорт постепенно возвращается к жизни.

Подходит к концу первая неделя после массовой отмены спортивных соревнований по всему миру из-за пандемии коронавируса. И хотя подавляющее большинство престижных и любимыми болельщиками турниров едва ли возобновится хотя бы в мае и тем более в апреле, окончательно спортивная жизнь не остановилась. В Белоруссии только что стартовал местный чемпионат по футболу, а в Китае вовсю готовятся к возобновлению сезонов в футбольной и баскетбольной лигах.

Для поклонников футбола стали настоящей отдушиной новости о том, что чемпионат Белоруссии, проводящийся по системе «весна—осень», всё-таки стартовал вовремя. Пускай в Высшей лиге не играют звёзды европейского уровня, а на слуху у большинства только периодически шумящий в еврокубках БАТЭ, это всё-таки полноценный футбольный турнир, на которой коронавирус никак негативно не повлиял. Первые матчи стартового тура прошли по плану, а на стадионы были даже допущены болельщики.

Чемпионат начался, несмотря на то, что во всех соседних с Белоруссией государствах футбольные состязания не проходят из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки. При этом саму страну распространение COVID-19 не обошло стороной. По последним данным, там зафиксировано 69 случаев заражения.

Из-за коронавируса в Белоруссии не проводятся соревнования в закрытых помещениях, однако футбол на открытом воздухе под ограничения не попал. Председатель Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов уверен, что решение начать новый сезон в Высшей лиге правильное и объективных причин поступить иначе не было.

«Мы анализируем происходящее вокруг. Да, многие матчи в Европе проводятся или проводились без зрителей. Но ведь вокруг стадиона болельщиков ходит столько, что смысла закрывать игры нет. Мы тщательно изучили все обстоятельства вокруг ситуации и пришли к выводу: в Белоруссии нет предпосылок, чтобы чемпионат не начинать. УЕФА дал понять, что вопросы внутреннего чемпионата — прерогатива национальных федераций», — сказал Базанов в интервью «Трибуне».

По словам функционера, федерация не консультировалась с руководством страны по вопросу возобновления чемпионата по футболу. Если ситуация с коронавирусом в Белоруссии будет становиться хуже, то соревнования будут отложены, однако на данный момент поводов для отмены нет. Базанов заверил, что лично будет присутствовать на трёх матчах первого тура.

«Федерация всегда берёт на себя ответственность. И то, что раздувается сейчас, — это какие-то непонятные вбросы, которые действуют на людей психологически. Согласен, в Ухани и Италии проблемы. Но ведь вы читали слова того же Сергея Алейникова, который живёт в Лечче. Раздутая психологическая ситуация. Мир уже не такой, как раньше. Это мир интернета. Кто-то бросил ссылку — и начинается паника. А паники быть не должно», — добавил глава АБФФ.

При этом в том же Китае ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. За последние двое суток в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения, список заболевших пополняется только за счёт приехавших из-за границы. Это даёт основания полагать, что в скором времени возможно возобновление и спортивных соревнований. Пока что официально об этом не сообщалось, но источники нескольких СМИ подтверждают, что работа в этом направлении ведётся.

Так, ESPN стало известно о том, что баскетбольным клубам Китая сообщили о возобновлении чемпионата страны с начала апреля. Команды должны быть готовы к тому, что уже со второго числа им придётся доигрывать оставшиеся матчи, которые в последний раз проводились в январе. Позднее издание Sportando уточнило, что сезон начнётся заново 15 апреля, когда легионеры, в том числе 40 американских игроков, заново пройдут двухнедельный карантин и сдадут тесты на коронавирус.

Возобновлённый чемпионат Китая по баскетболу, как сообщают СМИ, будет проходить в весьма жёстких условиях. Матчи будут организованы только в городах Циндао и Дунгуане, где должны будут собраться все 20 команд. Встречи будут проходить без зрителей, а каждому клубу придётся проводить по четыре игры в неделю, чтобы поскорее наверстать упущенное. При этом игрокам, которые откажутся возвращаться в Китай, грозит трёхлетняя дисквалификация на территории страны.

Футбольное первенство Китая, которое должно было начаться 22 февраля, может стартовать уже 18 апреля, утверждает Daily Mail со ссылкой на местные издания. В федерации это не подтверждали, однако на это косвенно указывает возвращение команд в Китай, первой из которых стала «Ухань Чжоэр». Футболисты вернулись домой 14 марта из Испании, куда уехали в первые дни эпидемии. Впрочем, на переезд команды могла повлиять и тяжёлая ситуация в Европе, где количество новых заражений COVID-19 увеличивается с каждым днём.

При этом тренер «Ухани» Хосе Гонсалес не так оптимистичен и считает, что чемпионат Китая если и возобновится, то чуть позже, но возвращаться в страну уже нужно.

«Ситуация в Китае улучшилась. Чемпионат Китая, скорее всего, стартует в начале мая. По прибытии нам предстоит карантин, так что чем раньше мы уедем, тем лучше», — цитирует Гонсалеса AP.