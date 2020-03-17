Футбольный сезон в Китае может начаться через месяц

Розыгрыш китайской футбольной Суперлиги может стартовать 18 апреля.

Как сообщает Daily Mail, клубы активно возвращаются в Китай, который теперь считается более безопасным местом, чем Европа. Согласно требованиям властей, все прибывающие в страну люди обязаны выдержать 14-дневный карантин.

Первоначально чемпионат Китая должен был начаться 22 февраля. Однако из-за коронавируса соревнования пришлось отложить на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что чемпионат Венгрии по футболу приостановлен из-за коронавируса.