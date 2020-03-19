Джикией единым: почему центр обороны сборной России превратился в головную боль Черчесова

В отечественном футболе наблюдается явный дефицит центральных защитников с российским паспортом. В национальной сборной фактически нет альтернативы Георгию Джикии. Компанию ему на протяжении квалификации Евро-2020 составлял нестабильный Андрей Семёнов, чей «Ахмат» рискует вылететь в ФНЛ. Других качественных футболистов данного амплуа в стране пока нет, а имеющиеся регулярно допускают ошибки.

Традиционные проблемы и путь на Евро

Российским болельщикам не привыкать к дефициту качественных центральных защитников. В стране исторически не хватало представителей данного амплуа. В начале века казалось, что не существует замены Виктору Онопко с Юрием Никифоровым. Затем на смену им на долгие годы пришли братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

А вот равноценно заменить их не получается до сих пор. Частично это удалось сделать Джикии, который стал основным футболистом национальной команды сразу после перехода в «Спартак». Однако за полгода до домашнего чемпионата мира Георгий получил серьёзную травму колена и вынужден был пропустить турнир. Дошло до того, что в 38 лет Игнашевичу пришлось вернуться в сборную, чтобы помочь ей на мундиале.

В квалификации к чемпионату Европы Станислав Черчесов всецело доверял дуэту Андрей Семёнов — Джикия. Они провели вместе восемь матчей из десяти. В девяти случаях команда играла по схеме с двумя центральными защитниками, и лишь в одном — с тремя.

В выездной игре с Бельгией тренерский штаб решил перестраховаться, и компанию Джикии составили Фёдор Кудряшов с Кириллом Набабкиным. Но после этого Георгий снова выходил на поле в паре с Семёновым — и лишь в ничего не решающем поединке с Сан-Марино дебютировал в национальной команде Максим Беляев. Помимо него в заявку в разное время попадали Дмитрий Чистяков, Егор Сорокин и Роман Нойштедтер.

В целом, если смотреть на турнирную таблицу, к защитникам российской сборной вопросов не возникает, ведь в десяти матчах отечественная команда пропустила лишь восемь мячей, а в семи сохранила свои ворота на замке. Но уровень атакующих сил соперников в большей части встреч оставлял желать лучшего. Как только команде Станислава Черчесова пришлось иметь дело с грандом, миф о надёжности обороны пришлось забыть.

Грубая помарка Джикии и результативные ошибки Семёнова с Беляевым

Не добавляют оптимизма и первые официальные матчи года. В них у всех претендентов на место в центре обороны сборной хватало ошибок. Помарки допускал тот же Джикия. Например, в кубковом дерби с ЦСКА он вместе с Самуэлем Жиго позволил подключившемуся к атаке Игорю Дивееву спокойно обработать мяч на линии вратарской и точно пробить. Причём защитник армейцев на протяжении пяти-шести секунд стоял в чужой штрафной неприкрытым.

Крайне неудачным для всей обороны «Спартака» получился и матч с «Оренбургом». Защитники гостей регулярно допускали ошибки, и лишь мастерство Александра Максименко позволило команде Доменико Тедеско победить.

Неидеален был в том числе Джикия. Например, в моменте с пропущенным мячом он оказался на линии вратарской в полном одиночестве и не держал никого. А в середине тайма он неудачно сыграл при розыгрыше ещё одного стандартного положения — упустил Уроша Радаковича, и тот головой пробил выше. Впрочем, куда больше вопросов возникло к дебютанту РПЛ — 19-летнему Павлу Маслову, который регулярно терял позицию и упускал соперников из виду.

Но если Георгий в целом со своими задачами справлялся, а вопросы возникали скорее к его партнёрам (среди которых, к слову, также привлекавшийся одно время под знамёна национальной команды Илья Кутепов), то Беляев с Семёновым в первых турах РПЛ действовали не лучшим образом.

Так, защитник «Ахмата» безобразно сыграл в эпизоде с голом Элдора Шомуродова в матче с «Ростовом». Сначала Андрей неудачно выбросился на перехват, затем, пытаясь прервать передачу соперника, лишь придумал ненужный рикошет. Наконец, Семёнов не успел помешать Ивелину Попову выполнить результативный прострел на Шомуродова.

После перерыва игрок сборной не сумел перехватить передачу на ход всё тому же Шомуродову, и Максиму Ненахову пришлось фолить, за что он даже первоначально получил красную карточку. «Ахмат» спасло лишь то, что судья отменил удаление после просмотра эпизода с помощью VAR.

Хватало ошибок в действиях Андрея и в матче с «Локомотивом». Например, запомнился эпизод в самом начале встречи, когда Алексей Миранчук на замахе в штрафной усадил защитника на газон и едва не забил. А чуть позже Семёнов с Уилкером Анхелем не разобрались, кто должен держать Эдера, и тот забил единственный мяч. Но ближе к португальцу находился как раз воспитанник «Спартака». Несколько грубых помарок он допустил и в игре с «Динамо» —например, неосмотрительно выбросился на Максимилиана Филиппа и оставил в штрафной Константина Рауша, который и открыл счёт.

Вряд ли может занести себе первые матчи года в актив и Беляев. В поединках с «Сочи» и «Оренбургом» он зачастую терял позицию и соперников. Показательный эпизод произошёл в середине первого тайма игры в Сочи. Максим проиграл борьбу Александру Кокорину возле штрафной, а потом просто не пошёл за ним. В результате форвард из убойной позиции умудрился пробить выше. А в эпизоде с пропущенным мячом Беляев не успел накрыть добивание от Кокорина.

Всё так же медлителен воспитанник «Локомотива» был и в последнем поединке с «Рубином», который туляки проиграли. Именно он на 23-й минуте застрял в полупозиции, не выбросился на Ивана Игнатьева и позволил тому отдать результативную передачу на Зурико Давиташвили.

Отсутствие альтернативы

К сожалению, заменить имеющихся защитников сборной просто некем. Некоторые топ-клубы вовсе обходятся без россиян на данной позиции. Из команд первой пятёрки такой путь избрали сразу три: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Впрочем, южане зимой досрочно вернули из аренды Сорокина, и первые два матча года он провёл полностью, а «быки» в них ни разу не пропустили.

Показательный момент: «Зенит» обходится без центральных защитников с российским паспортом почти 20 лет со времён Алексея Катульского и Константина Лепёхина. Можно вспомнить разве что неудачный переезд в Санкт-Петербург Ивана Новосельцева и яркий дебют при Роберто Манчини юного Ильи Скроботова.

А вот у «Ростова» в центре обороны практически на безальтернативной основе играет Дмитрий Чистяков. Осенью он даже получил вызов в сборную. Однако нельзя забывать, что воспитанник как раз питерского футбола проводит первый сезон в РПЛ в карьере и не имеет никакого международного опыта, если не брать в расчёт выступление в чемпионате Армении. Вдобавок в матче с ЦСКА футболист получил серьёзную травму головы.

Доверяют российским футболистам и в стане армейцев, но скорее от безысходности. В текущем сезоне регулярно выходят на поле Игорь Дивеев с Вадимом Карповым. Однако на двоих им обоим лишь 37 лет. Неудивительно, что им не хватает опыта. Но Дивеев уже сейчас смотрится достаточно надёжно и уверенно. Вдобавок, адаптировавшись в ЦСКА, он стал смелее брать игру на себя и включать свой качественный первый пас. Поначалу же Игорь предпочитал отдавать мяч ближнему.

17-летний Карпов пока допускает немало ошибок. В новом году без помарок Вадима не обошёлся ни один матч. В игре с «Уралом» он упустил в штрафной автора гола Эрика Бикфалви, в дерби со «Спартаком» неудачно выбросился на Александра Соболева, а в Ростове-на-Дону вовсе заработал удаление, которое отчасти предопределило исход матча.

Что касается других центральных защитников с российским паспортом, выступающих в РПЛ, то их появление в основе сборной практически нереально. Роман Нойштедтер, которого Черчесов наигрывал в центре обороны после ЧМ, в «Динамо» выходит исключительно в опорной зоне. Владимир Гранат из-за травм в текущем сезоне не играет совсем. А некогда считавшийся будущим национальной команды Новосельцев занят борьбой за выживание с «Сочи».

Наконец, Кутепов, отыгравший весь чемпионат мира, до сих пор не может прийти в себя из-за различных травм. К сожалению, Илья также регулярно допускает ошибки. Так, именно он привёз пенальти в игре с «Краснодаром», нарушив правила на Маркусе Берге. Вызовов от Черчесова после мундиаля Илья пока не получал.

Пару слов необходимо сказать и о легионерах. На Кудряшова в центре обороны можно рассчитывать лишь при схеме с тремя центральными защитниками. В «Антальяспоре» он неизменно действует на левом фланге. А ждать появления в сборной воспитанника «Краснодара» Алексея Татаева, который в настоящий момент выступает за чешскую «Младу Болеслав», не приходится. Пока он нужнее молодёжке.