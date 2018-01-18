Джикия выбыл на неопределённый срок из-за разрыва связок колена и рискует пропустить ЧМ-2018

Медицинское обследование выявило у защитника «Спартака» Георгия Джикии, получившего травму в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ», разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что в ближайшее время Джикия перенесёт операцию.

Точные сроки возвращения 24-летнего футболиста в строй пока неизвестны, но он рискует пропустить всю весеннюю часть чемпионата Российской футбольной премьер-лиги и домашний для сборной России чемпионат мира 2018 года.

Джикия перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года и помог московскому коллективу завоевать первый за 16 лет чемпионский титул.

Ранее в «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии, травмировавшегося в контрольном матче с «Шанхай СИПГ».