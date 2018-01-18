В «Спартаке» назвали серьёзной травму, полученную Джикией в контрольном матче

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Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника команды Георгия Джикии, получившего травму в контрольном матче с китайским клубом «Шанхай СИПГ».

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьёзная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на «кресты», — цитирует Вартапетова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел поражение от «Шанхай СИПГ» в контрольном матче.

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