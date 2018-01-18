Мяч Халка принёс «Шанхай СИПГ» победу над «Спартаком» в контрольном матче
В контрольном матче, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах, московский «Спартак» уступил китайскому «Шанхай СИПГ» со счётом 0:1.
Автором единственного в поединке мяча стал бразильский нападающий Халк, реализовавший пенальти на 11-й минуте.
Окончен наш стартовый матч в 2018 году. К сожалению, первый блин вышел комом. Но это только начало подготовки, еще прибавим!#СпартакСИПГ 0:1#СпартаквОАЭpic.twitter.com/YCw5ZeQDYr— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму колена в контрольном матче с «Шанхай СИПГ».
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