Футболист «Спартака» Джикия получил травму колена в контрольном матче с «Шанхай СИПГ»
Защитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» Георгий Джикия получил травму колена в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ», который проходит в эти минуты в Объединённых Арабских Эмиратах.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Джикия травмировался в результате столкновения с соперником и покинул поле на носилках. Насколько серьёзными являются проблемы защитника со здоровьем, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело Джикии 23 января.
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