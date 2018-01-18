Футболист «Спартака» Джикия получил травму колена в контрольном матче с «Шанхай СИПГ»

Защитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» Георгий Джикия получил травму колена в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ», который проходит в эти минуты в Объединённых Арабских Эмиратах.