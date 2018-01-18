СМИ: РФС рассмотрит дело защитника «Спартака» Джикии 23 января

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело защитника «Спартака» Георгия Джикии 23 января.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на члена комитета Андрея Созина.

Джикия может быть наказан за сделанную им запись на официальной странице «Спартака» в социальной сети Twitter, в которой защитник назвал бразильских легионеров команды «тающими шоколадками».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун назвал очевидной глупостью запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter.