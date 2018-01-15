Федун назвал твит о «тающих шоколадках» очевидной глупостью

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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся на официальной странице клуба в социальной сети Twitter запись со словами о «тающих на солнце шоколадках» в отношении бразильских легионеров команды.

«Что тут сказать — очевидная глупость», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

13 января на странице «Спартака» в Twitter защитник Георгий Джикия опубликовал короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, подписав его так: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Ранее сообщалось, что РФС изучит запись в Twitter «Спартака».

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