Федун назвал твит о «тающих шоколадках» очевидной глупостью

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся на официальной странице клуба в социальной сети Twitter запись со словами о «тающих на солнце шоколадках» в отношении бразильских легионеров команды.

«Что тут сказать — очевидная глупость», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 13 января на странице «Спартака» в Twitter защитник Георгий Джикия опубликовал короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, подписав его так: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Ранее сообщалось, что РФС изучит запись в Twitter «Спартака».