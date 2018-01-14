РФС изучит запись в Twitter «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг записи о «тающих шоколадках» в Twitter московского «Спартака».

«Полностью согласен с Международной федерацией футбола (ФИФА): данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Глава КДК РФС отметил, что следует разобраться, кто виноват больше — «Спартак» или Георгий Джикия, опубликовавший эту запись от лица клуба.

Ранее ФИФА осудила «Спартак» за запись о «тающих шоколадках» в Twitter.