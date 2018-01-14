ФИФА осудила «Спартак» за запись о «тающих шоколадках» в Twitter
«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным Twitter «Спартака». Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — приводит текст пресс-релиза ФИФА Sky Sports.
Отмечается, что данный случай входит в зону ответственности Российского футбольного союза (РФС).
«Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жёсткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в завершение.
Ранее сообщалось, что «Спартак» принёс извинения за запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter.