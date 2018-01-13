«Спартак» принёс извинения за запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг извинился за сообщение о «тающих шоколадках» в отношении бразильских легионеров красно-белых, опубликованное на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.

«Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание на официальной странице клуба в Twitter всем, кого оно могло задеть. Георгий Джикия никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — приводит слова Трахтенберга «Чемпионат».

Ранее в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали запись о «тающих шоколадках» на странице «Спартака» в Twitter.