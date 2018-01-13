В FARE отреагировали на запись о «тающих шоколадках» на странице «Спартака» в Twitter

Исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Повар прокомментировал запись о «шоколадках, которые тают на солнце» в отношении бразильских легионеров «Спартака», появившуюся на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.

«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира. Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и веселится над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но теперь понятно, что сообщение не дошло до игроков или руководства клуба», — приводит слова Повара BBC.

Ранее полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что расизма в команде нет.