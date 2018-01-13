Фернандо заявил, что в «Спартаке» нет расизма

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Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что не считает проявлением расизма запись на официальной странице клуба в социальной сети Twitter, в которой его партнёр по команде Георгий Джикия назвал бразильских легионеров красно-белых шоколадками.

«В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», — сказал Фернандо в видеообращении к болельщикам команды.

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей обвинили «Спартак» в расизме за запись о «шоколадках, тающих на солнце».

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