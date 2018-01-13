Фернандо заявил, что в «Спартаке» нет расизма
Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что не считает проявлением расизма запись на официальной странице клуба в социальной сети Twitter, в которой его партнёр по команде Георгий Джикия назвал бразильских легионеров красно-белых шоколадками.
«В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», — сказал Фернандо в видеообращении к болельщикам команды.
Мой друг Фернандо всем передаёт привет от нашей красно-белой семьи 😊🔴⚪ #Джикия#Дубай#СпартаквОАЭpic.twitter.com/qx1zMu8pZS— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей обвинили «Спартак» в расизме за запись о «шоколадках, тающих на солнце».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.