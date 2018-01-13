Пользователи социальных сетей обвинили «Спартак» в расизме за запись о «шоколадках, тающих на солнце»
Опубликовав короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, Джикия подписал его словами «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».
Смотрите, как шоколадки тают на солнце 😄😄😄☀️🍫🍫🍫 #Джикия#Дубай#сбор#спартаквОАЭ#краснобелые#Спартакpic.twitter.com/EUvYRp0H8T— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Запись вызвала неоднозначные отклики от пользователей, некоторые из которых обвинили «Спартак» в расизме и призвали удалить запись.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет штрафовать нападающего команды Луиса Адриано за публикацию фотографий, на которых он пьёт пиво, в социальной сети Instagram.