Пользователи социальных сетей обвинили «Спартак» в расизме за запись о «шоколадках, тающих на солнце»

Пользователи социальной сети Twitter обвинили московский «Спартак» в расизме за опубликованную защитником Георгием Джикией на официальной странице клуба запись о ходе тренировочного сбора команды в Объединённых Арабских Эмиратах.

Опубликовав короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, Джикия подписал его словами «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Запись вызвала неоднозначные отклики от пользователей, некоторые из которых обвинили «Спартак» в расизме и призвали удалить запись.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет штрафовать нападающего команды Луиса Адриано за публикацию фотографий, на которых он пьёт пиво, в социальной сети Instagram.