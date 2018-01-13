«Спартак» не будет штрафовать Луиса Адриано за публикацию фотографий, на которых он пьёт пиво

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» не станет применять санкции к бразильскому нападающему Луису Адриано за публикацию фотографий, на которых он пьёт пиво с друзьями, в социальной сети Instagram.

Об этом сообщает сайт 8news.ru со ссылкой на главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

По словам итальянского специалиста, Адриано мог быть наказан в том случае, если бы он употреблял спиртные напитки во время тренировочного сбора команды.

«Но Адриано был в отпуске. Что тут ещё говорить?» — добавил он.

Ранее Каррера рассказал, при каком условии он согласится на продажу голландского полузащитника Квинси Промеса в другой клуб.