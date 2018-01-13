Каррера рассказал, при каком условии он согласится с продажей Промеса в другой клуб

Главный тренер действующего чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что согласится с продажей голландского полузащитника Квинси Промеса в другой клуб только в том случае, если на смену ему придёт не менее сильный игрок — например, египтянин Мохамед Салах из английского «Ливерпуля».

«В этой ситуации нужен баланс — тут важно и кто придёт, и кто уйдёт. К примеру, если мне скажут, что должен уйти Промес, а придёт какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет». Но если уйдёт Промес, а придёт Салах, я соглашусь. Карьера Квинси пойдёт вверх, а «Спартак» не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды», — цитирует итальянского специалиста сайт 8news.ru.

По словам Карреры, если бы у него была возможность приобрести любых игроков, он попросил бы руководство «Спартака» подписать контракты с Филиппе Коутиньо, Неймаром и Лионелем Месси.

«Но есть определённые установки руководства, и я должен под них подстраиваться. В реальной жизни я называю определённые имена и, исходя из возможностей клуба, мы с руководством пытаемся найти подходящих игроков», — добавил он.

Ранее защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своём желании получить российский паспорт.