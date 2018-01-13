Футболист «Спартака» Боккетти: жена пообещала подарить на день рождения российский паспорт

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что связывает свою будущую жизнь с Россией.

«Я готов получить российский паспорт, но пока не сделал для этого ничего. Жена говорит, что подарит мне его на день рождения. У меня русская жена, мои дети родились здесь. В будущем я, конечно, связываю свою жизнь с Россией», — цитирует Боккетти ТАСС.

Итальянец отметил, что он очень хорошо чувствует себя в «Спартаке», ведь для него команда является семьёй.

«Я хорошо себя чувствую здесь.Мне хотелось стать чемпионом России с моей командой. Очень рад, что сделал правильный выбор и мы смогли выиграть трофей для наших болельщиков», — добавил Боккетти.

31-летний футболист перешёл в «Спартак» в 2013 году. Действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сказал, что теперь сам будет покупать билеты на самолёт бразильским легионерам.